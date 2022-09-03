الكوارث الطبيعية.. كلفة باهظة وضحايا بالآلاف

المصدر: إعداد- محمد خالد غرافيك: محمد أبوعبيدة

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسجل العالم معدلات غير مسبوقة من الكوارث الطبيعية، والتي تتباين حدتها بين المتوسطة والكبيرة، والتي تسفر عن مقتل الآلاف سنوياً، بخلاف الكلفة الاقتصادية الباهظة.

2021 و2022.. العالم شهد معدلات غير مسبوقة للكوارث الطبيعية المهددة للحياة

10 آلاف شخص فقدوا حياتهم جراء تلك الكوارث

280 مليار دولار خسائر جراء الكوارث الطبيعية

560 كارثة مقدرة سنوياً حول العالم بحلول العام 2030

37.6 مليوناً سيعيشون في ظروف فقر مدقع بحلول العام 2030 بسبب آثار الكوارث

المصادر: الأمم المتحدة ومعهد جامعة الأمم المتحدة للبيئة والأمن البشري ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

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