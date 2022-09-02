الإمارات ترعى قمّة قادة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة بنسختها الـ 4 في نيويورك

المصدر: وام

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أعلنت الأمم المتحدة عن رعاية دولة الإمارات لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة "NCOPS" بنسختها الرابعة للعام 2024.

جاء ذلك على هامش قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة "NCOPS " بنسختها الثالثة، التي اختتمت في نيويورك أمس بمشاركة عدد كبير من القيادات الشرطية العاملين في بعثات الأمم المتحدة حول العالم.

تعد القمة أكبر تجمع لقادة الشرطة بالدول الأعضاء في المنظمة، وتعتبر حدثا دوريا يقام كل عامين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.. وتستهدف تعزيز الأمن وعمليات السلام، وتحقيق التعاون في المجال الشرطي والأمني و السلمي.

كان وفد من وزارة الداخلية بدولة الإمارات قد شارك في أعمال مؤتمر قمة قادة الأمم المتحدة الثالث لرؤساء الشرطة "UNCOPS 2022" مع كبار ممثلي المنظمات الشرطية الإقليمية والمهنية.

تطرقت القمة بنسختها الثالثة إلى موضوعات عدة منها المشاركة في تعزيز السلام والأمن الدوليين والتنمية للجميع من خلال القوة الموحدة و الدور التمكيني الوطني وتعزيز التفاهم المشترك بين المساهمين الحاليين والمحتملين من الشرطة والمساهمين الماليين والأمانة العامة للأمم المتحدة وكيانات منظومة الأمم المتحدة بشأن ما تحتاجه شرطة الأمم المتحدة لإنجاز المهام المتنوعة والمعقدة الموكلة إليها، بما في ذلك حماية المدنيين وإعادة بناء خدمات الشرطة الوطنية، ومنع الجريمة والنزاع، وإدامة السلام العالمي.

وأتاحت قمة "UNCOPS 2022" الفرصة للمديرين التنفيذيين للشرطة في العالم وقيادة الأمم المتحدة المشاركة في مناقشات حول كيفية تعزيز أعمال الشرطة التابعة للأمم المتحدة والشرطة الوطنية عند معالجة التحديات الأمنية العالمية الحالية والناشئة، بما في ذلك الأزمات والحوادث الطبيعية والتي من صنع الإنسان، والاستفادة من المهارات والمعارف والخبرات التي يكتسبها أفراد الشرطة الوطنية من خدمة الأمم المتحدة ودوائر الشرطة والسكان التابعين لهم.

وناقشت القمة عددا من الموضوعات المتعلقة بدور شرطة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام وجعله أكثر استدامة، وسبل تعزيز العلاقة بين جهود الأمم المتحدة والشرطة الوطنية بهدف تعزيز الاستجابة الشاملة لتهديد السلم والأمن العالمي.

كما شارك وفد الدولة في الجلسة الجانبية التي عقدت على هامش القمة بعنوان "تطبيق التقنيات الحديثة في إنفاذ القانون" والتي تناولت موضوعين رئيسين هما "الميتافيرس و إنفاذ القانون، و الذكاء الاصطناعي و إنفاذ القانون".

جرى خلال الجلسة الجانبية عرض التمرين المشترك الافتراضي الثاني لدول التحالف الأمني الدولي، ومبادرة الذكاء للأطفال الأكثر أمانا، والتي تمت بالشراكة مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة "UNICRI".

جدير بالذكر أن قمة الأمم المتحدة للشرطة بدأت في عام 2016 برعاية مشتركة بين عدة دول وتعقد بشكل دوري كل عامين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك و يتم دعوة قادة الشرطة من الدول الأعضاء للحضور والمشاركة وعقد المحادثات الثنائية فيما بينهم.

وعقدت القمة الثانية برعاية جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 2018 فيما عقدت القمة الثالثة عام 2022 برعاية جمهورية الصين الشعبية غير أنها لم تعقد عام 2020 بسبب جائحة كورونا على أن ترعى دولة الإمارات نسختها الرابعة عام 2024.

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