نشطاء المناخ في بريطانيا يقتحمون البرلمان

المصدر: لندن- د.ب.أ

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دخل نشطاء من جماعة «اكستنشن ريبيليون» (تمرد ضد الانقراض) مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، ووقفوا حول كرسي رئيس المجلس.

وبعد محاصرة الكرسي، رفع المتظاهرون لافتات، وقالوا إنهم قرأوا خطاباً، يطالب بعقد اجتماع لجمعية المواطنين البريطانيين حول قضايا المناخ، وهي هيئة ديمقراطية غير حكومية تقدم توصيات حول السياسة، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء الجمعة. كما وضعت المجموعة أيضاً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صوراً للافتات أخرى، معروضة ومرفوعة، داخل وخارج «قصر وستمنستر».

وأضافت «بلومبرغ» أنه يتم الآن داخل البرلمان تلاوة خطاب يطالب باجتماع جمعية البريطانيين الآن، وأضاف: «نحن في أزمة.لا يمكننا المضي قدماً على هذا الحال». ورفع عضوان من المجموعة لافتات تقول: «دعوا الشعب يقرر. اعقدوا جمعية المواطنين البريطانيين الآن».

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