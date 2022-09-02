بايدن: "لا مكان للعنف السياسي" في أمريكا وترامب "يمثّل تطرّفاً يهدّد أسس جمهوريّتنا"

المصدر: أ ف ب

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شدد الرئيس الأمركي جو بايدن أمس الخميس على أنه "لا مكان للعنف السياسي" في الولايات المتحدة، مستهدفًا سلفه الجمهوري دونالد ترامب في خطاب متلفز.

وقال بايدن "لا يوجد مكان للعنف السياسي في أمريكا. نقطة"، معتبرا أن ترامب وأنصاره "لا يؤمنون بسيادة القانون".

ووصف بايدن ترامب وأنصاره، بأنهم تهديد للديمقراطية ولـ "أسس جمهوريتنا".

وقال بايدن في خطاب وجهه الى الأمة في وقت الذروة إن "دونالد ترامب وجمهوريي (ماغا) يمثلون تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا"، في إشارة منه إلى شعار ترامب "فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا (ماغا)".

وأضاف الرئيس الديمقراطي إن "المساواة والديمقراطية تتعرضان للهجوم" في الولايات المتحدة.

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