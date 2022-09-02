بوتين يزور كالينينغراد ويتعهد بالانتصار

المصدر: موسكو - وكالات

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زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، مدينة كالينينغراد، مع تصاعد التوتر حول هذا الجيب الروسي المحاط بدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. بدأ بوتين زيارته إلى كالينينغراد عبر لقاء طلبة استأنفوا عامهم الدراسي ورد على أسئلتهم حول مواضيع متنوعة مثل الاقتصاد والفضاء والحرب في أوكرانيا بحسب المشاهد التي بثها التلفزيون الروسي بشكل مباشر.

وقال: «مهمتنا ومهمة جنودنا هي وقف هذه الحرب التي تشنها كييف في دونباس (شرق أوكرانيا)، وحماية الناس وبالطبع الدفاع عن روسيا نفسها». وأكد الرئيس الروسي أن سكان دونباس وهي منطقة يعيش فيها العديد من الناطقين بالروسية، «يعتبرون أنهم جزء من الفضاء الثقافي واللغوي» الروسي. ووصف بوتين أوكرانيا بأنها «جيب معاد لروسيا»، القضاء عليه هو أحد أهداف القوات الروسية.

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