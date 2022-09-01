وزيرة الصحة البرتغالية تستقيل على خلفية وفاة سائحة هندية حامل

المصدر: البيان

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استقالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو من منصبها بعد ساعات من ورود تقارير عن وفاة سائحة حامل، وعدم توفر سرير في المستشفى، وعقب عاصفة انتقادات لضعف الخدمات الصحية.

وقالت الحكومة في بيان إن تيميدو "أدركت أنها لم تعد تملك الشروط للبقاء في المنصب". ونقلت وكالة لوسا البرتغالية للأنباء عن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا قوله إن وفاة المرأة كانت "القشة الأخيرة" التي أدت إلى استقالة تيميدو.

وحسب "روسيا اليوم" عانت المرأة الهندية البالغة من العمر 34 عاما من سكتة قلبية أثناء نقلها بين مستشفيات لشبونة.

يأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الحوادث هذا الصيف، التي يلقي النقاد باللوم فيها على أزمة التوظيف عبر وحدات الولادة البرتغالية.

وتشغل تيميدو منصب وزيرة الصحة منذ العام 2018.

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