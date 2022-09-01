الإنجليزية تمنح 5 آلاف منصب عمل في الجزائر

المصدر: الجزائر - البيان

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كشف مسؤول في التربية والتعليم بالجزائر عن توظيف ما يفوق 5 آلاف أستاذ عن طريق التعاقد لتدريس طلبة السنة الثالثة ابتدائي مادة اللغة الإنجليزية.

وقال المفتش المركزي بوزارة التربية الجزائرية بوعلام بن لعور في تصريح للإذاعة الجزائرية: «إن عدد المترشحين لهذه المناصب فاق 60 ألف مترشح».

وأكد بن لعور وفق ما نقلت صحيفة «النهار» الجزائرية أنّ عملية ترتيب وانتقاء أساتذة هذه المادة ستتم بالأرضية الرقمية، مما يسمح بضمان المساواة والشفافية التامة في التوظيف.

وحول معايير اختيار الأساتذة المترشحين لشغل هذا المنصب، قال بن لعور: «إن أهمها الحصول على شهادة ليسانس في اللغة الإنجليزية أو الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية».

وشرعت الوزارة في استقبال خريجي الجامعات المترشحين لهذه المناصب منذ نهاية شهر يوليو إلى غاية 30 أغسطس. كما تم عقب استلام ملفات الترشح بمديريات التربية، حجز معلومات المترشحين بالأرضية الرقمية التي تمتلكها وزارة التربية.

وحدّد آخر أجل لحجز هذه المعلومات في 29 أغسطس، ومنحت وزارة التربية يومي 30 و31 من الشهر ذاته لمراجعة هذه البيانات؛ تفادياً للأخطاء المتعلقة بتاريخ الميلاد وبلدية الإقامة وتاريخ الحصول على الشهادة، لأن هذه المعلومات الثلاث مهمة جداً في ترتيب المترشحين.

كما تم يوم أمس الأربعاء، إغلاق الأرضية الرقمية والانتهاء من مراجعة هذه البيانات.

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