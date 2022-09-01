جونسون يتعهد بتمويل مشروع محطة «سايزويل سي» للطاقة النووية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتوفير تمويل قدره 700 مليون جنيه استرليني لمشروع محطة "سايزويل سي" للطاقة النووية كجزء من خطة لتعزيز أمن الطاقة في بريطانيا.

ونقلت وكالة "بي ايه ميديا" للأنباء البريطانية عن جونسون قوله إن الارتفاع الحاد في أسعار الغاز بسبب الحرب في أوكرانيا ، يكشف سبب الحاجة إلى قدرة توليد طاقة نووية جديدة في بريطانيا.

ومن المتوقع بناء المفاعل الجديد في موقع "سايزويل" بمقاطعة سوفولك شرقي بريطانيا، بالشراكة مع شركة "ايه دي اف" للطاقة، ويمكن أن يزود نحو 6 ملايين منزل بالطاقة.

وقال جونسون في خطابه الأخير حول السياسة العامة كرئيس للوزراء "نحتاج إلى العمل الوطني الجاد، وتحقيق تقدم فيما يتعلق بمحطة "سايزويل سي".

وأضاف جونسون: "لذا نخصص 700 مليون جنيه استرليني للمشروع، وهذا المبلغ جزء من 1.7 مليار جنيه استرليني من التمويل الحكومي المتاح لتطوير مشروع نووي واسع النطاق.

ويهدف مشروع "سايزويل سي" في سوفولك إلى توليد طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية كافية لتزويد 6 ملايين منزل بالطاقة، فضلا عن خلق آلاف فرص العمل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز