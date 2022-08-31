أسعار النفط نحو تسجيل أطول فترة تراجع منذ 2020

المصدر: واشنطن - د ب أ

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تتجه أسعار العقود الآجلة للنفط نحو تسجيل التراجع الشهري الثالث على التوالي لتسجل ثالث أطول فترة تراجع مطرد منذ أكثر من عامين، في ظل المخاوف من تداعيات تشديد السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى وتباطؤ الاقتصاد الصيني، مما سيقلص الطلب على الطاقة.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي 3.4% إلى أقل من 90 دولاراً للبرميل لكي ينهي الشهر بتراجع مقارنة بالشهر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الاتجاه الهبوطي للأسعار يتزايد في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جانب تأكيدات مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي استمرار تشديد السياسة النقدية.

وقال هاري ألثام محلل أسواق الطاقة في شركة ستون إكس جروب للاستشارات: «تراجع السعر هذا الصباح تلخيص لحالة السوق خلال شهر أغسطس بشكل عام، والذي شهد رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة وهو ما كبح جماح نمو الطلب على النفط».

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.46 دولار إلى 90.18 دولاراً للبرميل تسليم أكتوبر المقبل في تعاملات نيويورك بحلول الساعة 11 و8 دقائق صباحاً. كما تراجع سعر خام برنت القياسي للسوق العالمية بمقدار 2.78 دولار إلى 96.53 دولاراً للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.

كما تراجع سعر عقود تسليم نوفمبر المقبل بنسبة 1.7% وتراجعت أسعار العقود الآجلة خلال أغسطس ككل بنسبة 12%.

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