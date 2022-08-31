ألمانيا توافق على صادرات أسلحة لـ4 دول بينها بلد عربي

المصدر: برلين - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة إلى كل من كوسوفو وكوريا الجنوبية والجزائر وقبرص، وذلك وفقاً لخطاب بعثت به وزارة الاقتصاد الألمانية إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان.

ووفقاً للخطاب، فإنه من المنتظر أن تحصل كوسوفو على 47 بندقية من إنتاج شركة هكلر آند كوخ، وستحصل كوريا الجنوبية على 470 مدفع رشاش من إنتاج الشركة نفسها بالإضافة إلى قطع غيار لهذه الأسلحة. وستحصل الجزائر على 102 آلية تحريك لتوجيه الأسلحة في ناقلات الجند المدرعة فوكس من إنتاج شركة فيتنشتاين موشن كونترول، فيما ستحصل قبرص على 175 صاروخاً موجهاً طراز «سبايك» المضاد للدبابات من إنتاج شركة ديل ديفنس بالإضافة إلى ملحقات هذه الصواريخ.

وتبلغ قيمة الأسلحة المصرح بتصديرها إلى كوريا الجنوبية نحو 2ر1 مليون يورو، وقيمة الأسلحة المصدرة إلى قبرص نحو 17 مليون يورو، بينما لم تذكر الوزارة قيمة الأسلحة المصدرة إلى كوسوفو والجزائر لأن من الممكن استخلاص استنتاجات من هذه المبالغ تفيد بقيمة سعر الوحدة من هذه الأسلحة وهو ما قد ينتهك حقوق الشركات المصنعة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز