قافلة لوكالة الطاقة الذرية تنطلق نحو محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

المصدر: وكالات

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أفاد شاهد من رويترز بأن قافلة سيارات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت من كييف باتجاه محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا صباح اليوم الأربعاء.

ولم يتضح متى تخطط بعثة الوكالة للوصول إلى المحطة النووية الأكبر في أوروبا والتي تسيطر عليها الآن القوات الروسية وأصبحت نقطة محورية في الحرب، إذ تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بتقويض سلامتها.

وكانت مجموعة تضم 14 خبيرا، وصلت إلى كييف أمس قبيل الزيارة المقررة في هذا الأسبوع إلى محطة زابوروجيه الذرية في جنوب شرق أوكرانيا".

وأعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس الاثنين، أن بعثة منظمته تتجه إلى محطة زابوروجيه الذرية وستصل إلى المكان في الأسبوع الجاري. من جانبه قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن البعثة تضم نحو 15 موظفا من سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يعملون على قضايا الضمانات والأمن النووي. ودقق أن الزيارة تتم برفقة من مجموعة كبيرة من موظفي الأمم المتحدة.

وأفادت صحيفة "Wall Street Journal"، سابقا، بأن زيارة وفد الوكالة إلى محطة زابوروجيه الذرية ستبدأ في 31 أغسطس الجاري وستنتهي في 3 سبتمبر القادم.

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