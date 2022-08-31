بايدن: غورباتشوف كان "قائداً نادراً" ساهم بجعل العالم أكثر أماناً

المصدر: أ ف ب

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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء عن أسفه لوفاة ميخائيل غورباتشوف، آخر زعيم للاتّحاد السوفيتي السابق، منوّهاً بـ "قائد نادر" ساهم في "جعل العالم أكثر أماناً".

وقال بايدن في بيان إنّ الإصلاحات التي قام بها غورباتشوف خلال قيادته الاتّحاد السوفيتي "كانت تصرّفات قائد نادر - قائد لديه من الخيال ما يكفي ليرى أنّ مستقبلاً مختلفاً ممكن، ومن الشجاعة ما يكفي للمخاطرة بمسيرته كلّها لتحقيق ذلك".

وأضاف أنّ "النتيجة كانت عالماً أكثر أماناً وأكثر حرية لملايين الأشخاص".

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