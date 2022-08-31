فون دير لايين: غورباتشيف كان "قائداً جديراً بالثقة مهدّ الطريق أمام أوروبا حرّة"

المصدر: أ ف ب

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أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن تعازيها لوفاة ميخائيل غورباتشيف أمس الثلاثاء عن 91 عاماً، معتبرة أنّ آخر زعيم للاتحاد السوفيتي كان "قائداً جديراً بالثقة مهّد الطريق أمام أوروبا حرّة".

وكتبت فون دير لايين في تغريدة على تويتر إنّ الراحل "أدّى دوراً حاسماً في إنهاء الحرب البادرة وإسقاط الستار الحديدي. لقد مهّد الطريق أمام أوروبا حرّة. هذا إرث لن ننساه أبداً. أرقد بسلام يا ميخائيل غورباتشيف".

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