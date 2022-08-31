وفاة أحد أبناء تشي غيفارا

المصدر: البيان

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توفي أمي الثلاثاء كاميلو غيفارا، أحد أبناء إرنستو تشي غيفارا، بحسب ما أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز.

وكتب الرئيس الكوبي في تغريدة على تويتر: "ببالغ الحزن نودع كاميلو، نجل تشي، الذي روج لأفكاره أبيه كرئيس لمركز تشي، الذي يحافظ على جزء من إرث والده المتميز. نحتضن والدته أليدا وأرملته وبناته وجميع أفراد الأسرة"، بحسب ما نقلت عنه "روسيا اليوم".

وأشار الرئيس الكوبي إلى أن غيفارا الابن، توفي عن عمر ناهز الـ 60 عاما.

يشار إلى أن إرنستو تشي غيفارا (1928-1967) - أحد قادة الثورة الكوبية العام 1959 وشغل وزير الصناعة ورئيس بنك كوبا الوطني. تم قتله في بوليفا في العام 1967.

وأنجب تشي غيفارا، من زوجتين - البيروفية إيلدا جاديا والكوبية أليدا مارش توريس - خمسة أطفال: ثلاث بنات وولدان.

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