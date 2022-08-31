روسيا تعزف على وتر الغاز قبل «حفلة شتاء» أوروبا

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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واصلت روسيا عزفها على وتر الغاز الذي تحتاجه أوروبا أكثر فأكثر كلما اقترب الشتاء. وفي السياق، أظهرت بيانات من منصة معلومات سوق الطاقة سيبيرغر أن عملاق الغاز الروسي غازبروم سيوقف تدفقات الغاز في خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا لـ «الصيانة» لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس حتى 3 سبتمبر، لكن حكاية «الصيانة» هذه تعتبرها دول أوروبية وجهاً آخر لاستخدام موسكو سلاح الطاقة. وخفضت شركة غازبروم، تدفقات الغاز بالفعل عبر خط الأنابيب الذي يمر تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا إلى 20 في المئة من قدرته الاستيعابية بسبب ما قالت إنها مشاكل في المعدات.

تخفيض عن فرنسا

وتم اتخاذ خطوة أخرى باتجاه خفض شحنات الغاز الروسي إلى فرنسا أمس، بإعلان مجموعة إنجي عن خفض إضافي في عمليات تسليم «غازبروم»، ما أثار مخاوف بشأن إمدادات فصل الشتاء على الرغم من وجود كميات كبيرة مخزنة. وأعلنت شركة الطاقة الفرنسية إنجي في بيان مقتضب أن غازبروم الروسية أبلغتها بخفض إضافي وفوري لشحناتها من الغاز «بسبب خلاف بين الطرفين على تطبيق العقود».

في مدريد، تعتزم الحكومة الإسبانية اقتراح أن يطبق الاتحاد الأوروبي نفس نظام الحد الأقصى للسعر الخاص بالغاز الذي تستخدمه. وستقدم تيريزا ريبيرا، كبيرة مسؤولي الطاقة في إسبانيا، اقتراحاً بفصل الغاز عن سوق بيع الكهرباء بالجملة، في اجتماع مقرر في التاسع من سبتمبر المقبل مع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي.

تضخم إسباني

والتضخم المدعوم بارتفاع أسعار الطاقة لا يزال في إسبانيا فوق عتبة 10% منذ يونيو في مستوى غير مسبوق منذ منتصف الثمانينات.

صفقة

قال نائب رئيس وزراء مولدوفا، أندريه سبينو، إن شركة «إنرجوكوم» المملوكة للحكومة المولدوفية، ستشتري 10 ملايين متر مكعب من الغاز من «مولدوفاغاز»، وستسمح الصفقة بتحويل دفعة مقدمة لشركة الطاقة الروسية «غازبروم» بحلول سبتمبر.

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