نافذة أمل جديدة.. سفينة غذاء «أممية» تبحر من أوكرانيا إلى اليمن

المصدر: وكالات

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أبحرت سفينة مساعدات غذائية «أممية» من أوكرانيا اليوم الثلاثاء متجهة إلى اليمن.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان إن الشحنة الثانية من المساعدات الغذائية الإنسانية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد البرنامج أن السفينة كارتريا غادرت من ميناء يوجني على البحر الأسود وستتوقف في تركيا حيث سيتم طحن الحبوب وتحويلها إلى طحين.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بدء الحرب في فبراير بسبب إغلاق الموانئ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وزيادة الجوع في بعض أفقر مناطق العالم.

وساعدت صفقة توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة في يوليو تموز في إلغاء الحظر، وتم حتى الآن تصدير أكثر من مليون طن من المواد الغذائية من خلال مبادرة البحر الأسود.

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