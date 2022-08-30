مقتل 4 في قصف على مدينة خاركيف الأوكرانية

المصدر: وكالات

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قال حاكم منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أربعة في قصف روسي على خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

وكتب أوليج سينهوبوف حاكم منطقة خاركيف على تطبيق تيليجرام "نتيجة قصف الجزء الأوسط من خاركيف، لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أربعة آخرون".

وتنفي روسيا، استهداف المدنيين عمدا رغم أن هجماتها دمرت بلدات ومدن أوكرانية.

وتقع خاركوف على بعد 40 كيلومتراً من الحدود الروسية في شمال شرقي أوكرانيا، وتتعرض لقصف منتظم من منذ انطلاق الحرب الروسي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

وتركز القوات الروسية هجومها حالياً على شرق أوكرانيا وجنوبها.

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