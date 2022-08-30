معارك شرسة في خيرسون.. كييف: دمرنا جسوراً ومخازن ذخيرة.. وموسكو: أفشلنا الهجوم

المصدر: وكالات

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تدور معارك عنيفة بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي في "معظم أرجاء" منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، وفق ما ذكرت الرئاسة الأوكرانية، مشيرة في إحاطتها الصحافية اليوم الثلاثاء إلى كييف تشن هجوما مضادا جنوب البلاد.

وقالت خلال الإحاطة "شنت القوات الأوكرانية المسلحة هجمات في اتجاهات عدة" مؤكدة تدمير "عدد من مخازن الذخيرة" و"كل الجسور الكبرى" التي تسمح للآليات بعبور نهر دنيبر.

لكن موسكو أكدت مساء أمس الاثنين أنها "أفشلت" الهجمات الأوكرانية في منطقتي خيرسون وميكولاييف.

وبدأت القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً في الجنوب يهدف إلى إبعاد القوات الروسية إلى الجانب الآخر من نهر دنيبر واستعادة السيطرة على مدينة خيرسون، وفق ما أعلنت السلطات المحلية أمس الاثنين.

وقال رئيس الإدارة الإقليمية ياروسلاف يانوشيفيتش عبر «تلغرام»: «شنّت القوات العسكرية الأوكرانية هجومها على مناطق عدّة في الجنوب. نطلب من سكّان خيرسون اتباع الإرشادات الأمنية بالبقاء قرب الملاجئ وبعيداً من المواقع الروسية.

وأضاف نحن نؤمن بالجيش الأوكراني

من جهته، قال المسؤول المحلّي ومستشار الحاكم الإقليمي سيرغي خلان لـ«فرانس برس» إن «ما يحدث الآن هو بداية جيّدة الإعداد ومتوازنة لهجوم مضاد»، موضحاً أنّ الطائرات الأوكرانية تغطّي الآن خط المواجهة بكامله في هذه المنطقة الجنوبية من البلاد.

وأكد خلان أنّ للقوات الأوكرانية الأفضلية على الجبهة الجنوبية بعد ضربات عدة في الأسابيع الأخيرة استهدفت جسوراً في منطقة خيرسون وهدفت إلى إعاقة العمل اللوجستي للجيش الروسي.

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت الاثنين أنها تشن هجوما مضادا في هذه المنطقة الواقعة في جنوب البلاد التي سيطرت عليها روسيا منذ مطلع النزاع في فبراير الماضي، لاستعادة السيطرة على مدينة خيرسون التي كان عدد سكانها 280 ألف نسمة قبل بدء النزاع.

وتعتبر هذه المنطقة حيوية للزراعة الأوكرانية واستراتيجية كذلك لأنها تقع عند الحدود مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في مارس 2014 .

وتعذر التحقق على الفور من التأكيدات الأوكرانية والروسية من مصادر مستقلة.

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