ثمانية قتلى بانهيارات أرضية وفيضانات في سيراليون

المصدر: أ ف ب

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لقي ثمانية أشخاص على الأقلّ مصرعهم في فريتاون في انهيارات أرضية وفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة هطلت على عاصمة سيراليون، بحسب ما أفادت السلطات أمس الاثنين.

وقالت "الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث" إنّ أربعة رجال وامرأة وطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات لقوا مصرعهم الأحد في انهيار طيني غمر مساكنهم في حي لوكينغ تاون أثناء هطول أمطار غزيرة.

وأضافت أنّ رجلين آخرين لقيا حتفهما في حيي ماونت أوريول وبلاكهول رود في سقوط حواجز على مسكنين كانا بداخلهما.

وقال المتحدّث باسم الوكالة محمد باه لوكالة فرانس برس إنّ أكثر من 800 شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم حي كولبير بسبب الفيضانات.

وطلبت السلطات من السكّان إخلاء حي لوكينغ تاون لوجوده أسفل جرف صخري مهدّد بالانهيار.

وسيراليون، الدولة الاستوائية الفقيرة، تعاني باستمرار من فيضانات وانهيارات أرضية.

وأسفرت هذه الكوارث الطبيعية عن تشريد مئات آلاف السكّان وتسبّبت بأضرار اقتصادية جسيمة على مدار العقدين الماضيين، وفقاً للبنك الدولي.

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