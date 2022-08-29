14 قتيلًا و28 جريحاً بإطلاق نار في مدغشقر

المصدر: أ ف ب

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قُتل 14 شخصًا وأُصيب 28 آخرون بجروح الاثنين في مدغشقر بعد أن فتح عناصر الدرك النار على سكان غاضبين على خلفية قضية خطف مصابين بالمهق، وفق ما أفاد مصدران محلي وطبي وكالة فرانس برس.

وقال النائب جان برونيل رازافينتسياندراوفا عن منطقة إكونغو (شرق) حيث أطلق عناصر الأمن النار، إن "عناصر الدرك (...) أطلقوا النار على الحشد". وأكد كبير الأطباء في مستشفى محلي تانغو أوسكار توكي أن "تسعة أشخاص قُتلوا على الفور"، مضيفًا أنه تمّ استقبال 33 جريحًا صباحًا، توفي خمسة منهم في المستشفى.

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