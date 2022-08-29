شولتس يقرع الجرس.. هل يمكن لـ«العجوز» بناء تكتل أوروبي أوسع من «الاتحاد»؟

المصدر: البيان - وكالات

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خرج زعماء في أوروبا عن صمتهم بشأن موقفهم من فكرة الرئيس الفرنسي إيما نويل ماكرون الذي دعا إلى بناء "مجتمع سياسي أوروبي" يكون أوسع من الاتحاد الأوروبي حيث أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تأسيس تكتل سياسي أوروبي جديد، بهدف تعميق العلاقات مع الشركاء من خارج الاتحاد الأوروبي.

وأثارت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بناء "مجتمع سياسي أوروبي" يكون أوسع من الاتحاد الأوروبي ويشمل دولا من خارج الاتحاد جدلا كبيرا حول هذه الصيغة، حيث يضعها مراقبون في إطار مناورة لرفع الحرج عن الاتحاد خاصة في ظل تمسك أوكرانيا بعضوية الاتحاد الأوروبي لمواجهة التدخل الروسي.

وقال شولتس اليوم الاثنين في خطاب ألقاه في جامعة كارلوفا "تشارلز" في العاصمة التشيكية براغ إنه لا يوجد حاليا منتدى يمكن لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أن يناقشوا فيه القضايا الرئيسية مع دول شريكة مرة أو مرتين في السنة، مشيرا في ذلك إلى قضايا الأمن والطاقة وكذلك حماية المناخ.

وكان الرئيس الفرنسي قد تساءل في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ “كيف ننظم أوروبا بطريقة سياسية؟ كيف يمكننا أن نذهب إلى ما هو أبعد من الاتحاد الأوروبي؟ إنه التزامنا التاريخي الآن بالرد على هذه الأسئلة”.

وأضاف أن الهدف النهائي هو الحفاظ على الاستقرار في القارة، مؤكدا أن الاعتماد على الاتحاد الأوروبي وحده ليس كافيا.

وقال “بالنظر إلى مستوى تكامله وطموحه” لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون الهيئة المنظمة الوحيدة في أوروبا.

وأوضح أن هذه المنظمة الجديدة من شأنها أن تسمح للدول الأوروبية الديمقراطية “بإيجاد فضاء جديد للتعاون السياسي” في مجالات الأمن والطاقة والنقل والاستثمار في البنية التحتية وحرية الحركة، وأنها “ستسمح للأمم الأوروبية الديمقراطية التي تؤمن بقيمنا الأساسية، بإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسي وللأمن".

وأضاف أن عملية الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي تستغرق وقتا طويلا، وغالبا ما تستغرق سنوات إن لم تكن عقودا.

وأضاف شولتس: "هذا التضافر - وهو أمر مهم جدا بالنسبة لي - ليس بديلا عن التوسيع المرتقب للاتحاد الأوروبي... لأننا ملتزمون بكلمتنا مع المرشحين للانضمام لدينا - مع دول غرب البلقان منذ ما يقرب من 20 عاما".

واقترح ماكرون إنشاء مثل هذا التكتل لتحسين التعاون مع الشركاء الذين لن يتم قبولهم في الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور أو الذين لا يريدون ذلك.

وأشار ماكرون في ذلك على وجه التحديد إلى أوكرانيا، التي أصبحت مؤخرا مرشحا رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي، ولكن وفقا لقواعد الاتحاد الحالية فإنه من المرجح ألا تحصل على العضوية إلا العقد المقبل على أقرب تقدير.

وقال ماكرون إن مقترحه لا يهدف إلى إلغاء عملية توسيع الاتحاد الأوروبي، بل يتعلق بإطار عمل جديد للتعاون في القضايا الاستراتيجية، مثل الأمن والدفاع والطاقة والصحة والاقتصاد.

إصلاح

وقد تكون فكرة بناء مجموعة سياسية أوروبية، بحسب مراقبين، جزءا من خطة إصلاح منظومة الاتحاد، لكن طرحها في هذا الوقت الهدف منه إيجاد مخرج لتطويق مخلفات الرفض الذي قوبل به مطلب أوكرانيا، وأنها أقرب إلى المناورة منها إلى خطة قابلة للتطبيق.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إنه يريد أن يستفيد من “إجراء خاص” يتيح لبلاده الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقوبل المطلب بالترحيب من قبل نواب أوروبيين ومن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. لكن هذا الترحيب لم يكن يعني أكثر من مجرد الترحيب وإظهار التعاطف مع أوكرانيا دون بحث صيغة للاستجابة لطلبها، خاصة أن دول الاتحاد أوحت إليها قبل الحرب أنها ستقف إلى جانبها.

وقال زيلينسكي “لا تتخلّوا عنا” في رسالة قوية وجهها إلى الاتحاد الأوروبي، خلال خطاب عبر الفيديو تم بثه في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، جدد فيه طلب بلاده الاستفادة من “إجراء خاص” يسمح لها بالانضمام سريعا إلى التكتل.

وكان رؤساء ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي التشيك ولاتفيا وليتوانيا وبلغاريا وإستونيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا، دعوا في رسالة مفتوحة إلى بدء محادثات انضمام أوكرانيا بصورة فورية.

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