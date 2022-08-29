حدث وتاريخ.. 29 أغسطس 1995 نجاة الرئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه من محاولة اغتيال 2016 71 قتيلاً بتفجير إرهابي قرب معسكر للتجنيد تابع للجيش اليمني في عدن 1982 فريق بحثي ألماني يكتشف عنصر المايتنريوم 2015 العاصفة إريكا تخلف عشرات القتلى وخسائر فادحة بعد أن ضربت منطقة الكاريبي والدومينيكا صورة استطلاع الرأي هل تؤثر التوترات الدولية سلباً على مسار مكافحة التغيّر المناخي؟ Poll نعم Poll لا Poll Buttons عرض النتائج التاريخ: 29 أغسطس 2022 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App