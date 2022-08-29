قتلا وجرحى في مواجهات قبلية في قرية بريف

المصدر: (دمشق - د.ب.أ)

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أفاد شهود عيان سوريون، أمس، بمقتل أربعة أشخاص، وإصابة 15 آخرين في مواجهات قبلية في قرية بريف الرقة الشمالي الشرقي.

وقال سكان محليون في محافظة الرقة: إن الضحايا سقطوا جراء قتال عشائري في قرية جديدة كحيط بريف الرقة الشرقي الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وأضاف السكان: «دفعت قوات سوريا الديمقراطية بقوات كبيرة إلى القرية، التي تشهد اشتباكات عنيفة، بعد وصول تعزيزات من القرى المجاورة، للوقوف إلى جانبي الصراع».

وتشهد مناطق ريف محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة «قسد» تصاعداً غير مسبوق في الأحداث الدامية، التي يسقط خلالها قتلى وجرحى جراء انتشار السلاح والانفلات الأمني، ووجود عناصر من أبناء العشائر في «قسد»، والذين يقفون إلى جانب عشائرهم في أي أحداث.

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