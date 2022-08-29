فيضانات جديدة تهدد باكستان

المصدر: إسلام آباد، روما - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد إقليم السند في جنوب باكستان لفيضانات جديدة مع خروج الأنهار من مجاريها، فيما بلغت حصيلة الضحايا جرّاء الأمطار الموسمية 1033، فيما أكدت إسلام آباد أنها بحاجة إلى مساعدات مالية للتعامل مع فيضانات «عارمة»، بينما أشار كل من رئيس الوزراء وزير الخارجية أنهما لم يشهدا مثل هذا الدمار في حياتهما من قبل.

وقال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري إنه يأمل في أن تأخذ مؤسسات مالية مثل صندوق النقد الدولي التداعيات الاقتصادية لمثل هذه الكوارث الطبيعية في الاعتبار. وأضاف «لم أشهد في حياتي دماراً بهذا الحجم، أجد صعوبة بالغة في وصفه بالكلمات... إنه دمار هائل»، مضيفاً إن الفيضانات أتلفت العديد من المحاصيل التي تشكل مصدر رزق للكثيرين. ومضى قائلاً «من الواضح أن هذا سيكون له تأثير على الوضع الاقتصادي العام». وأضاف بوتو زرداري إنه من المتوقع أن يوافق مجلس الصندوق على صرف الأموال لباكستان بالنظر إلى أنه جرى التوصل لاتفاق بالفعل بين المسؤولين الباكستانيين ومسؤولي الصندوق، وأعرب عن أمله في أن يراعي الصندوق تأثير الفيضانات في الأشهر المقبلة. وقال «في المستقبل، أتوقع أن يدرك، ليس فقط صندوق النقد الدولي وإنما أيضاً المجتمع الدولي والوكالات الدولية، مستوى الدمار حقاً». بدوره، دعا قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية المجتمع الدولي إلى مساعدة باكستان خلال زيارة لمدينة لاكويلا عاصمة منطقة أبروتسو وسط إيطاليا.

سيول متوقعة

يأتي هذا فيما حذّر مسؤولون من سيول عارمة يتوقّع أن تصل إلى السند في الأيام المقبلة وسيفاقم سوء حال الملايين المتضرّرين من الفيضانات الحالية. وقال عزيز سومرو المشرف على السدّ إن «نهر السند يشهد حالياً فيضاناً كبيراً».

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في البلد أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الأمطار الموسمية هذه السنة بلغت 1033، مع مقتل 119 شخصاً خلال الساعات الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء شهباز شريف الذي ألغى زيارة إلى بريطانيا للإشراف على عمليات الإغاثة، إنه لم يرَ شيئاً كهذا من قبل. وأضاف بعدما تفقد إقليم السند على متن مروحية «زالت بلدة تلو البلدة. دُمرت ملايين المنازل. هناك دمار هائل». وما زال الجيش بمروحياته وعمّال الإغاثة يساعدون في نقل السكان. وكان شريف أعلن الليلة قبل الماضية أن الحكومة الاتحادية خصصت منحة بقيمة 38 مليار روبية، لمساعدة كل أسرة تضررت من الفيضانات بـ 25 ألف روبية، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس. وأوضح رئيس الوزراء الذين كان يتحدث إلى المتضررين جراء الفيضانات إنه أعلن بالفعل عن منحة بقيمة 15 مليار روبية لولاية السند فيما بدأ توزيع الإعانات الغذائية على الأسر في ولاية السند بعد بلوشستان تحت رعاية برنامج بينظير لدعم الدخل. وذكر شريف أن الولايات الأخرى ستتلقى إعانات كهذه.

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