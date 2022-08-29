شحن ملايين الأطنان من الحبوب عبر نهر الدانوب

المصدر: (كييف - د.ب.أ)

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أعلنت أوكرانيا عن تزايد كميات الحبوب التي تشحنها عبر نهر الدانوب. وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أمس، أنه خلال أول من أمس فقط أبحرت 11 سفينة عبر موانئ الدانوب الأوكرانية، موضحة أنه لم يتم شحن مثل هذا العدد الكبير منذ بدء الحرب الروسية.

وأضافت الوزارة أن هذه السفن محملة بـ 45 ألف طن من الحبوب. وبحسب الوزارة، تم شحن أكثر من أربعة ملايين طن من الحبوب إلى خارج البلاد عبر موانئ الدانوب الأوكرانية منذ مارس الماضي. ومنذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، تم إغلاق موانئ البحر الأسود في أوكرانيا، ومن ثم تم إغلاق طرق تصدير مهمة طوال أشهر.

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