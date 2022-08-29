50 ألف أوكراني في بريطانيا مهددون بالتشرد

المصدر: (لندن - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية أن 50 ألف لاجئ أوكراني قد يتعرضون للتشرد العام المقبل، فيما ترفض الحكومة تقديم حزمة جديدة من الدعم لمواجهة «الكارثة الوشيكة». وأوضحت الصحيفة البريطانية أن اللاجئين الأوكرانيين في بريطانيا يواجهون خطر التشرد، حين ستنتهي مدة إقامتهم الأولية لدى المضيفين دون توفير سكن بديل لهم.

وتحذر المنظمات من أن عدم الاستجابة لأزمة اللاجئين ستؤدي إلى «زيادة كارثية في نسبة التشرد». ووصل عشرات آلاف اللاجئين الأوكرانيين، في مارس الماضي، إلى بريطانيا بموجب «مخطط منازل»، حيث تم توزيعهم على «كفلاء» وافقوا على إيوائهم في منازلهم لمدة 6 أشهر مقابل 350 جنيهاً إسترلينياً في الشهر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز