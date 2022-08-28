باكستان متضررة بالكامل جراء الفيضانات

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أمس أن بلاده بأكملها تضررت بشدة من الفيضانات المفاجئة بسبب الأمطار الموسمية المتواصلة، معلناً العزم على التغلب على المشكلات بجهود جماعية بينما نزح عشرات الآلاف من منازلهم بعد أن دمر نهر ارتفع منسوبه بسرعة جسراً رئيساً.

وأوضح شريف أن الأمطار الغزيرة تسببت في خسائر بشرية وألحقت أضراراً بالطرق والبنية التحتية عبر خيبر بختونخوا والبنجاب والسند وبلوشستان، بحسب وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الباكستانية. وأسفرت الفيضانات عن مقتل قرابة ألف شخص في أنحاء البلاد منذ يونيو، وتضرر ملايين الأشخاص كما نزح الآلاف. وتسببت الفيضانات القوية في إقليم خيبر بختون خوا الشمالي في ارتفاع منسوب مياه نهر كابول، ما أدى إلى جرف جسر كبير في الليل وقطع الطرق في بعض المناطق.

فرار جماعي

وقال مسؤولو التصدي للكوارث: إن المخاوف من الفيضانات حول ضفاف النهر دفعت نحو 180 ألف شخص في منطقة تشارسادا إلى الفرار من منازلهم مع قضاء البعض الليل على الطرق السريعة مع ماشيتهم. وتلقى الآلاف من الأشخاص الذين يسكنون بالقرب من مجاري الأنهر التي تشهد فيضانات شمالي البلاد، أوامر حكومية بإخلاء بيوتهم.

حيث أمرت السلطات الآلاف من سكان مقاطعة سوات بإخلاء بيوتهم قبل أن تفيض الأنهار. وقال الناطق الرسمي باسم خدمات الطوارئ بلال فايزي «في البداية رفض بعض الأشخاص المغادرة، ولكن مع ارتفاع مستوى المياه قبلوا».

مساعدات تركية

وأمام هذه الكارثة الطبيعية، أعلنت أنقرة عن مساعدات للمتضررين في باكستان جراء الفيضانات تحملها طائرة تركية، حسب ما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» الباكستانية أمس.

وقالت الخارجية التركية في بيان: «تملكنا الحزن الشديد بسبب كوارث الفيضانات العنيفة التي لا تزال مستمرة في باكستان، وحصدت أرواح العديد من الأشقاء والشقيقات الباكستانيين وسببت أضراراً فادحة».

وأضاف البيان: «فليرحم الله من فقدوا أرواحهم، ونبعث بتعازينا إلى الحكومة الصديقة والشقيقة وللشعب الباكستاني، ونأمل الشفاء العاجل للمصابين». وتابعت: «بدأت تركيا الاستعدادات لإرسال المساعدات اللازمة للأشقاء والشقيقات الباكستانيين المتضررين جراء كوارث الفيضانات».

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