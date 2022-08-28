حدث وتاريخ.. 28 أغسطس 1916 ألمانيا تعلن الحرب على رومانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى. 1963 مارتن لوثر كينغ يلقي خطابه الشهير «عندي حلم» في ولاية واشنطن. 2014 رجب طيب أردوغان يخلف عبدالله غول في رئاسة تركيا. 2018 3057 قتيلاً في إعصار ضرب بورتوريكو الأمريكية. صورة استطلاع الرأي هل تؤثر التوترات الدولية سلباً على مسار مكافحة التغيّر المناخي؟ Poll نعم Poll لا Poll Buttons عرض النتائج التاريخ: 28 أغسطس 2022 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App