بوتين يوقّع مرسوماً يسهّل إقامة الأوكرانيين في روسيا

المصدر: أ ف ب

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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يسهّل إقامة وعمل مئات آلاف الأشخاص الذين غادروا أوكرانيا إلى روسيا منذ بدء الحرب.

وتسمح "الإجراءات المؤقتة" الجديدة التي نُشرت السبت، لحاملي جواز السفر الأوكراني ولسكان المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في دونيتسك ولوغانسك الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، بالبقاء في روسيا "لوقت غير محدد".

حتى الآن، لا يكن يُسمح لهم بالبقاء في روسيا سوى 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً. كما كان من الضروري الحصول على تصريح عمل أو تصريح خاص، من أجل الإقامة لفترة أطول.

وبات للأشخاص المعنيين "الحق في القيام بنشاط مهني في روسيا من دون تصريح عمل"، حسبما جاء في المرسوم.

كذلك، يحظر المرسوم طرد المواطنين الأوكرانيين من روسيا، باستثناء أولئك الذين تمّ إطلاق سراحهم من السجن أو الذين يشكّلون تهديداً لأمن روسيا.

وأمر بوتين، بموجب مرسوم منفصل، بمنح مساعدات اجتماعية للأشخاص الأكثر حاجة (المتقاعدون، المعوقون والحوامل) الذين اضطرّوا لمغادرة أوكرانيا والأراضي الانفصالية.

وتشير موسكو إلى أن 3,6 ملايين شخص، من بينهم 587 ألف طفل، فرّوا من أوكرانيا إلى روسيا منذ بداية الهجوم الذي شنّته الأخيرة على أوكرانيا في نهاية فبراير. وتشجّع السلطات الروسية هذا الانتقال، كما فتحت مراكز إيواء في مختلف أنحاء البلاد.

تمكن بعض هؤلاء اللاجئين، بمساعدة النشطاء في كثير من الأحيان، من مغادرة روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

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