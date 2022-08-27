أزمة الطاقة تدفع أوروبا لعقد اجتماع عاجل

المصدر: عواصم-البيان،وكالات

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أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أمس أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعاً «عاجلاً» وسط ارتفاع الأسعار في التكتل. وذكر فيالا عبر موقع تويتر أن بلاده أعلنت عن الاجتماع «لمناقشة إجراءات طارئة خاصة لمواجهة وضع الطاقة».وقال الناطق باسم حكومة التشيك إنه سيتم الإعلان عن موعد الاجتماع في وقت لاحق. وترأس التشيك حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وتعاني دول التكتل من ارتفاع أسعار الطاقة منذ ستة أشهر في أعقاب الحرب الأوكرانية.

وفي ظل هذه الأزمة، أصدرت المجر تصريحاً رئيساً لتوسيع محطتها النووية الوحيدة بقيادة روسيا، لتعزز بودابست علاقاتها في قطاع الطاقة مع موسكو رغم أن النظراء في الاتحاد الأوروبي ينأون بأنفسهم بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة الطاقة الذرية الوطنية ، أن الوكالة أصدرت «تصريح إنشاء» لبناء مفاعل نووي خامس وسادس في مدينة باكس، بجوار الوحدات الأربع الموجودة التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء.

نقطة تحول

وقال وزير الخارجية بيتر سيارتو في منشور على فيسبوك «هذا التصريح نقطة تحول حقيقية، وإنجاز سوف يتيح أن تمتلك المجر مفاعلين جديدين بحلول 2030».في غضون ذلك، أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية «إنرجو أتوم» أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، استأنفت إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا أمس بعد إعادة توصيل أحد مفاعلاتها الستة بالشبكة الأوكرانية.

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