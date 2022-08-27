إنقاذ العشرات إثر حريق عبّارة في الفلبين

المصدر: مانيلا-وكالات

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اشتعلت النيران في عبارة فلبينية كانت تقل 82 راكباً وطاقماً أثناء اقترابها من ميناء جنوب مانيلا أمس وتم إنقاذ ما لا يقل عن 73 ممن كانوا على متنها، وفقاً لمسؤولي خفر السواحل. وقال خفر السواحل إن جهود البحث والإنقاذ مستمرة بعد حلول الظلام لركاب وطاقم عبارة آشيا فلبينز، وهي سفينة شحن وركاب مشتركة بين الجزر قادمة من جزيرة ميندورو القريبة. ونقلت امرأة تبلغ من العمر 44 عاماً كانت من بين الذين تم إنقاذهم إلى المستشفى لإصابتها بجروح غير محددة.

وأظهر تسجيل مصور نشره خفر السواحل ألسنة لهب ودخاناً أسود يتصاعد من العبارة التي كانت بالقرب من سفن أخرى قبالة ميناء باتانغاس. وأضاف خفر السواحل إن العبارة يمكن أن تحمل ما يصل إلى 400 راكب، وكانت هناك حالات في الماضي لعبارات تحمل ركاباً غير مسجلين في تحد للوائح.

يشار إلى أن حوادث البحر في أرخبيل الفلبين تشيع بسبب العواصف المتكررة والسفن التي لا يتم صيانتها بشكل جيد والاكتظاظ والتطبيق المتقطع لقواعد السلامة، خاصة في المقاطعات النائية.

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