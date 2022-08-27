إثيوبيا تستهدف مواقع عسكرية في تيغراي

المصدر: (اديس ابابا- أ.ف.ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الحكومة الإثيوبية أمس أن طيرانها لا يستهدف «سوى مواقع عسكرية» في تيغراي واصفة إعلان السلطات المتمردة في إقليم تيغراي عن ضربة جوية أودت بأربعة مدنيين في ميكيلي عاصمة الإقليم بأنها اتهامات «واهية». وأفاد مكتب الإعلام التابع للحكومة الإثيوبية أن «سلاح الجو الإثيوبي يردّ بوضوح على الهجوم ضد إثيوبيا ولا يستهدف سوى مواقع عسكرية» مؤكداً أن متمردي تيغراي «وضعوا أكياس جثث زائفة في مناطق مدنية للقول إن الطيران استهدف مدنيين».ودعت الحكومة الاتحادية في بيان الأشخاص المقيمين في منطقة تيغراي إلى الابتعاد عن المواقع التي تضمّ معدّات عسكرية أو منشآت تدريب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز