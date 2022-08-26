إعادة ربط محطة زابوريجيا النووية بشبكة الكهرباء الأوكرانية

المصدر: أ ف ب

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أعيد ربط محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها القوات الروسية وتعرضت للقصف، بشبكة الكهرباء الأوكرانية الجمعة بعد قطع التيار عنها بالأمس، وفق ما أفادت شركة "إنرغوأتوم" المشغّلة لأكبر منشأة نووية في أوروبا.

وكشفت "إنرغوأتوم" على "تلغرام" إن "أحد مفاعلات محطة زابوريجيا الذي أوقف بالأمس أعيد ربطه بشبكة الكهرباء اليوم" الجمعة عند الساعة 14,04 (11,04 بتوقيت غرينتش)، مؤكّدة أن أنظمة الأمان تعمل بصورة طبيعية.

وأضاف المشغّل أن المفاعل الذي أعيد ربطه "ينتج الكهرباء لسدّ حاجات أوكرانيا. ويجري العمل حاليا على زيادة قوّة" المفاعل.

وأكدت "إنرغوأتوم" أن "العاملين في محطة زابوريجيا هم حقّا أبطال" يسهرون على "الأمن النووي في أوكرانيا خصوصا وفي أوروبا عموما".

وأعلنت أوكرانيا الخميس أن المحطة الواقعة في منطقة زابوريجيا في جنوب البلد "فصلت بالكامل" عن شبكة الكهرباء "للمرّة الأولى في تاريخها" إثر تضرّر خطوط كهربائية فيها.

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