خبراء يدعون لسرعة خفض الانبعاثات قبل فوات الأوان

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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أفاد تقرير أصدره مركز هادلي البريطاني للأرصاد الجوية بأن موجة الحر، التي شهدتها أوروبا وحطمت الأرقام القياسية، سوف تصبح الصيف العادي في أقل من 15 عاماً، حتى لو حققت البلدان أهدافها المناخية، في ظل أنه من المتوقع أن يصبح الجفاف المنتظم والحرائق أمرين معتادين.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلاً عن التقرير أنه بحلول نهاية القرن سوف يكون الصيف النموذجي أشد حرارة، بواقع أربع درجات مئوية أعلى من مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي أكثر من ضعف الدرجة المستهدفة البالغة 5. 1 الواردة في اتفاقية باريس.

ودعت المجموعة الاستشارية المعنية بأزمة المناخ، وهي ائتلاف دولي من العلماء الذين أعدوا التقرير، إلى سرعة خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، واتخاذ إجراءات لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، ووضع خطة لإعادة تجميد المحيط المتجمد الشمالي، الذي شهد أشد احترار حتى اليوم.

يشار إلى أن مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية ذكر أن أوروبا تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام، منذراً بتعرض 64 في المئة من أراضي الاتحاد الأوروبي للجفاف.

وبلغت درجات الحرارة في أوروبا هذا الصيف أرقاما قياسية، ونتيجة لذلك، اضمحلت أنهار كبيرة مثل الدانوب والراين، وفي بعض الأنهار، كما اندلعت حرائق غابات في البرتغال وإسبانيا وفرنسا وعدد من البلدان الأخرى.

وفي الصين، تسببت موجة حر غير مسبوقة في زحف الجفاف، الذي بات يسيطر على أكثر من نصف أراضي الصين الشاسعة، من جبال التيبت المغطاة بالثلوج إلى السواحل الشرقية، ومن بين أكثر المدن الصينية حرارة في الأيام الأخيرة، مقاطعة تشونغتشينغ في جنوب غرب البلاد، حيث يعيش 31 مليوناً، والتي كانت ما زالت ترزح تحت حرارة خانقة، أمس.

وفي حين بلغت الحرارة 41.9 درجة مئوية، توجه العديد من السكان بحثاً عن القليل من الهواء البارد إلى مراكز التسوق أو المترو، وجلس بعضهم على ما توافر لهم أو لعبوا بورق اللعب لتمضية الوقت. وجلس آخرون على الأرض وقد أنهكهم الحر.

بالمقابل، تسببت الأمطار الغزيرة، التي تهطل على أفغانستان منذ شهر في مقتل 182 شخصاً وإصابة 250 آخرين، من بينهم نساء وأطفال، على ما أفاد الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، وقال: إن أكثر من ثلاثة آلاف منزل دمرتها الأمطار الطوفانية، فضلاً عن إتلاف أراض زراعية في شرق البلاد.

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