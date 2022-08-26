آلاف الروهينغا يطالبون بعودة آمنة

المصدر: (دكا - د.ب.أ)

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احتشد الآلاف من الروهينغا أمس بمخيمات اللاجئين في بنغلاديش للمطالبة بالعدالة فيما يتعلق بحملة شنها جيش ميانمار ضدهم قبل خمس سنوات. وأطلق اللاجئون الذين تجمعوا خارج أماكن الإيواء المؤقت في منطقة كوكس بازار جنوب شرقي بنغلاديش شعار «نريد العدالة».

وجاء التجمع الذي شارك فيه أكثر من 10 آلاف شخص لإحياء الذكرى الخامسة للنزوح الجماعي لمئات الآلاف من الروهينغا من ميانمار.

وطالب قادة المجتمع بالعودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى وطنهم.

وقال محمد الزبير، أحد القادة المجتمعيين، خلال تظاهرة حاشدة في مخيم كوتوبالونج - وهو أحد أكبر مستوطنات اللاجئين في العالم: «لا نريد أن نبقى محاصرين داخل المخيمات مدى الحياة، إنه أمر مؤلم... نريد العودة إلى ديارنا».

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