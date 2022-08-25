ضربة روسية عالية الدقة.. وكييف نحو إخضاع الجميع للتدريب العسكري

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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أكدت وزارة الدفاع الروسية الخميس تدمير خمس طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأوكراني في قاعدة «ميرغورود» العسكرية بمقاطعة بولتافا شمال شرقي أوكرانيا، وقالت في بيان: «تم تدمير موقع قيادة تمركز القوات الأوكرانية (كاخوفكا) في منطقة نيكولاييف بضربة عالية الدقة وتم القضاء على 64 جندياً، وتدمير سبع وحدات من المعدات العسكرية». وأضاف البيان: «نتيجة إصابة مباشرة بصاروخ إسكندر على مقر عسكري في محطة سكة حديد تشابلين في منطقة دنيبروبتروفسك، تم القضاء على أكثر من 200 جندي احتياطي من القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير 10 وحدات من المعدات العسكرية»، وفق ما نقلت «سبوتنيك» للأنباء وأوضحت الوزارة في إفادتها اليومية بأن صاروخاً من طراز إسكندر أصاب قطاراً عسكرياً في تشابلين كان من المقرر أن ينقل أسلحة إلى خط المواجهة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا وفق بيان الوزارة.

بالمقابل، صرح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، بأن التدريب العسكري يجب أن يصبح إلزامياً لجميع موظفي الخدمة المدنية والبرلمانيين. وقال: «يجب أن يصبح التدريب العسكري أحد المتطلبات الإلزامية للعمل في الخدمة العامة، وكذلك الترشح للمناصب المنتخبة في الحكومات المحلية والبرلمان والمحاكم، إلخ»، وأشار إلى أن الأوكرانيين يجب أن يكونوا مستعدين دائماً للدفاع عن البلاد، ليس فقط الأفراد العسكريين المحترفين، ولكن جميع الأوكرانيين.

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