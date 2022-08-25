في سابقة تاريخية.. محطة زابوريجيا بلا كهرباء

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

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أعلنت شركة التشغيل الأوكرانية «إنيرغوتوم»،الخميس، أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا وتخضع للسيطرة الروسية، «فُصلت بشكل كامل» عن الشبكة بعد الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصال.

وقالت مجموعة إنيرغوتوم التابعة للدولة على «تليغرام»، إنه «جرى فصل مفاعلَي المحطة عن الشبكة.. للمرة الأولى في تاريخها».

ولفتت شركة التشغيل الأوكرانية إلى أن حرائق في أرض محطة زابوريجيا الحرارية القريبة من المحطة النووية بجنوب أوكرانيا تسببت مرتين بانقطاع آخر خط اتصال يربط المحطة بشبكة الكهرباء. وتابعت: إن ثلاثة خطوط اتصال أخرى تضررت سابقاً خلال هجمات، وأضافت: إن توفير الكهرباء لمحطة الطاقة النووية مصدره محطة الطاقة الحرارية، و«هناك عمليات جارية لربط مفاعل بالشبكة».

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات منذ أسابيع بشن ضربات استهدفت المحطة التي تضم ستة مفاعلات قدرتها الإجمالية تبلغ 6000 ميغاواط وتسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس الماضي. إلى ذلك، طلبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، داعية إياه إلى نزع السلاح من محطة زابوريجيا. وخلال مؤتمرها الصحافي الذي عقدته بمناسبة انتهاء ولايتها، تطرقت باشليه بإيجاز إلى الصراع في أوكرانيا، ودعت إلى نزع السلاح من محطة زابوريجيا فوراً.

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