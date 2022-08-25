"الناتو" ينتج العسل في بروكسل!

المصدر: البيان

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أعلن مقر "الناتو" في بروكسل، في إطار مشاركته ضمن مشاريع البيئة الأوروبية، عن وضع أربع خلايا نحل على أراضيه.

ووفقا للبيان الذي نشره الحلف على موقعه الإلكتروني، فقد تم إطلاق مشروع وضع خلية نحل في مقر الناتو في العام 2020، عندما ظهرت أول خليتي نحل.

وقد سارت عملية إنتاج العسل في "الناتو" بشكل جيد، وبحلول العام 2022 تضاعف عدد خلايا النحل، بحسب الموقع.

وأضاف البيان: "تنتج كل خلية نحو 80-100 كيلوغرام من العسل في الموسم الواحد، ويبقى معظمها للنحل للحفاظ على الحياة. ويجمع مربو النحل في الناتو نحو 25 كيلوغراما من العسل سنويا من كل خلية".

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