مساعدة عسكرية أمريكية إضافية بـ 3 مليارات دولار لأوكرانيا في ذكرى استقلالها

المصدر: أ ف ب

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أعلن مسؤول أمريكي أمس الثلاثاء أنّ الولايات المتّحدة ستعلن اليوم الأربعاء عزمها على تقديم مساعدة عسكرية إضافية بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى أوكرانيا، في أكبر حزمة دعم أمني أحادية لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وهذه المساعدة، التي يمكن أن تستخدم لتزويد كييف بأسلحة وتدريب قواتها، بالإضافة إلى عمليات أخرى، سيعلن عنها البيت الأبيض رسمياً اليوم الأربعاء، أي في اليوم الذي تحيي فيه أوكرانيا ذكرى استقلالها عن روسيا ومرور ستة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أراضيها.

وسترصد الأموال من صندوق البنتاغون لمساعدة أوكرانيا أمنياً، ويمكن أن تستخدم لتغطية نفقات الحرب بشكل مباشر، بما في ذلك الاستحصال على أسلحة وإمدادات.

وصندوق البنتاغون منفصل عن الصندوق الرئاسي الذي يستخدمه الرئيس جو بايدن لتقديم مساعدات عسكرية فورية للقوات الأوكرانية من مخازن الجيش الأمريكي.

والجمعة أعلن البنتاغون عن أحدث حزمة مساعدات من الصندوق الرئاسي بقيمة 775 مليون دولار تشمل صواريخ دقيقة وأسلحة مضادّة للدروع وطائرات استطلاع مسيّرة ومدفعية ومعدات لإزالة الألغام.

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