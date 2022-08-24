الدعم الغربي لكييف يتصاعد بمواجهة موسكو

المصدر: عواصم - وكالات

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اتّهمت الولايات المتحدة روسيا أمس، بالسعي لتكثيف هجماتها على أوكرانيا، فيما تعهدت دول أوروبية مزيداً من الدعم لكييف، بينما تدخل الحرب شهرها السابع.

وارتفعت النبرة أيضاً في روسيا، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستتعامل «بلا رحمة» مع المسؤولين عن تفجير السيارة الذي أسفر عن مقتل ابنة المفكر الروسي ألكسندر دوغين. وحضر مئات الأشخاص في موسكو جنازة داريا دوغينا التي اغتيلت في انفجار سيارتها في عملية تتهم روسيا الاستخبارات الأوكرانية بتدبيرها.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «كانت جريمة همجية لا يمكن التسامح معها (...) لا يمكن أن تكون هناك أية رحمة تجاه أولئك الذين نظّموا وأصدروا الأوامر ونفّذوا» عملية التفجير. وصرح دوغين، والد داريا في بداية الجنازة «ماتت فداء لروسيا، أمّة وشعباً، في الجبهة. والجبهة هي هنا».

وحذّرت السفارة الأمريكية في كييف أمس، من أن روسيا قد تضرب منشآت مدنية ومباني حكومية في أوكرانيا «في الأيام المقبلة»، داعية المواطنين الأمريكيين إلى «مغادرة أوكرانيا اعتباراً من الآن». وقالت السفارة في رسالة نشرتها على موقعها الالكتروني «تملك وزارة الخارجية معلومات مفادها أن روسيا تكثّف جهودها لشنّ ضربات على منشآت مدنية وحكومية في أوكرانيا في الأيام المقبلة».

يأتي هذا في وقت تعهد فيه قادة أوروبا بتقديم مزيد من الدعم لكييف. فقد تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتواصل دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا «على الأمد الطويل». وقال في خطاب عبر الفيديو أمام المشاركين في مؤتمر منصة القرم في كييف «لم يتغير تصميمنا ونحن مستعدون لمواصلة هذا الجهد على الأمد الطويل». كما تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس لأوكرانيا بمواصلة الدعم لكييف. وقال خلال المؤتمر عبر الفيديو من كندا إن المجتمع الدولي لن يقبل أبداً ضم روسيا للأراضي الأوكرانية.

تكرار ضم

وقال رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون لزعماء العالم إنه يجب عدم السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتكرار ضم شبه جزيرة القرم في مناطق أخرى من أوكرانيا. ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية عن جونسون قوله إنه يتعين على الحلفاء مواصلة دعم أوكرانيا حتى انسحاب القوات الروسية من «كامل» أراضيها. ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية أمس، إن قواتها أسقطت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز سو-27 فوق منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.

إستونيا

رفض مسؤولون فى استونيا اتهامات روسية لبلادهم بالقيام بدور في جريمة قتل ابنة المفكر الروسي الكسندر دوغين.

واتهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي أوكرانيا بتدبير قتل داريا دوجينا، ونفت أوكرانيا تورطها. (تالين - د.ب.أ)

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