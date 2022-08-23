قتلى ودمار بسبب السيول في آسيا

المصدر: عواصم - وكالات

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ضربت الأمطار مناطق واسعة في عدد من الدول الآسيوية، وأدت إلى قتلى ودمار واسع وإغلاق مؤسسات تعليمية. ففي باكستان، أغلقت السلطات جميع المؤسسات التعليمية في إقليم بالوشستان، جنوب غربي البلاد، أمس. وأصدرت حكومة بالوشستان أوامر بإغلاق المدارس لمدة أسبوع في ظل توقعات بسقوط مزيد من الأمطار، وحدوث فيضانات، خلال الأيام المقبلة، بحسب ما ذكره متحدث رسمي في الإقليم. وكان تم تعليق خدمات السكك الحديدية في بالوشستان والسند بعدما جرفت المياه القضبان، في مواقع مختلفة بالإقليمين.

غمر طرق

ولا يزال إقليم بالوشستان، وهو الأكبر في البلاد ويتسم بندرة السكان، معزولاً عن بقية باكستان، حيث لا تزال المياه تغمر الطرق السريعة، كما جرفت الجسور.

إلى ذلك، قال مسؤول في إدارة الكوارث بأفغانستان أمس، إن 20 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في سيول بوسط البلاد خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، إذ دمرت أمطار غزيرة آلاف المنازل وألحقت أضراراً بالأراضي الزراعية. وقال محمد نسيم حقاني المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث، «20 قتيلاً و35 مصاباً جراء السيول في إقليم لوغار».

وفي الهند، لقي عشرات الأشخاص حتفهم في السيول التي ضربت البلاد على مدار الأيام القليلة الماضية. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة المقبلة في أجزاء عدة بالبلاد. وأفاد تقرير لوكالة أنباء برس تراست أوف إنديا نقلاً عن الشرطة بأن ستة أطفال غرقوا الأحد في ولاية جاكرخاند، حيث علقوا في المياه الراكدة في منجم جرافيت مهجور.

وفي تايلاند حذرت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في أنحاء البلاد، لتستمر حتى السبت، فيما يشهد 12 إقليماً فيضانات بالفعل.

وذكر موقع بانكوك بوست الإلكتروني المحلي أن مدير عام هيئة الأرصاد الجوية، شومباري شومبورات، قالت إن منخفض الرياح الموسمية في الشمال، وفي لاوس العليا، والرياح الموسمية الجنوبية الغربية فوق بحر أندامان، وخليج تايلاند سوف يجلب أمطاراً غزيرة إلى شمال وشرق وغرب ساحل الجنوب أمس.

واعتباراً من اليوم إلى السبت المقبل، سوف تدخل منطقة منخفض جوي في فيتنام العليا حوض الرياح الموسمية فوق الشمال، والشمال الشرقي، والسهل الأوسط العلوي. وهذا سوف يتسبب في أمطار غزيرة عبر البلاد.

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حددت حكومة كوريا الجنوبية 10 مناطق متضررة من الأمطار الغزيرة التي ضربت أخيراً مناطق في العاصمة سيئول، وغيرها من المقاطعات، بوصفها مناطق كوارث خاصة، بناء على نتائج التحقيقات الميدانية التي أجريت في تلك المناطق.

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