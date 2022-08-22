مدعي الجنائية الدولية في الخرطوم

المصدر: (الخرطوم - أ.ف.ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى الخرطوم، في زيارة رسمية تستمر خمسة أيام سيلتقي خلالها كبار المسؤولين السودانيين ويزور دارفور، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السودانية. وقالت الوكالة: «وصل إلى البلاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والوفد المرافق له في زيارة رسمية من 20 إلى 25 أغسطس الجاري».

وأضافت سيعقد عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وسيقوم بزيارة إلى دارفور. وتطالب المحكمة بتسليمها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه وأحد قادة المجموعات التي حملت السلاح، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء النزاع في إقليم دارفور الذي بدأ في 2003.

واندلع النزاع عندما حملت السلاح مجموعات ضد الحكومة المركزية احتجاجاً على تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً. ووقعت المحكمة الجنائية في أغسطس 2021 مذكرة تعاون مع الحكومة المدنية الانتقالية.

وتأتي زيارة خان؛ التي تعتبر الثانية له للسودان؛ في وقت تتزايد فيه الضغوط من أجل تسليم المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه من المطلوبين لدى المحكمة الجنائية، إثر اتهامهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور. ويقول قانونيون ومتضررون من الحرب، إن تأخير تسليم البشير والمتهمين الآخرين أضر بقضية الضحايا وشجع على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب خلال الفترة الأخيرة.

وقتل في نزاع دارفور ووفقاً للأمم المتحدة 300 ألف شخص وشرد 2,5 مليون عن منازلهم. ووقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع عدد من الحركات المتمردة في الإقليم، لكن مجموعة رئيسية هي حركة تحرير السودان بزعامة عبدالواحد نور لم توقع على اتفاق السلام في عاصمة جنوب السودان جوبا في أكتوبر 2020.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز