16 قتيلاً في حادث بين حافلة وشاحنتين في روسيا

المصدر: أ ف ب

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لقي 16 شخصاً حتفهم الأحد إثر اصطدام حافلة صغيرة بشاحنتين في منطقة أوليانوفسك شرق العاصمة موسكو، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية.

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود أن شاحنة خرجت عن مسارها واصطدمت بحافلة صغيرة كانت تسير في الاتجاه المعاكس بالقرب من بلدة نيكولاييفكا صدمتها أيضا شاحنة أخرى من الخلف وقت الحادث.

وأظهرت صور نشرتها قناة "رين تي في" الروسية الحافلة الصغيرة وقد سحقتها الشاحنتان بشكل شبه كامل.

وأودى الحادث ب16 شخصا، "14 منهم من قرغيزستان واثنان من روسيا"، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الإعلامية الرسمية عن ناطق باسم خدمة الإسعاف.

وأكّدت وزارة خارجية قرغيزستان في بيان مصرع 14 من مواطنيها في الحادث المأسوي.

ونقل ثلاثة أشخاص آخرين، هم رجلان وامرأة، إلى المستشفى في وضع خطر، بحسب ما كشف أليكسي روسكيخ، حاكم منطقة أوليانوفسك، عبر حسابه على "تلغرام".

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