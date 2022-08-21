العثور على مسؤول كبير في جهاز الأمن الأوكراني ميتاً

المصدر: ا ف ب

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عُثر على مسؤول محلّي في جهاز الأمن الأوكراني ميتاً في منزله في وسط أوكرانيا، حسبما أعلنت النيابة العامة الأحد.

وقالت النيابة العامة عبر "تلغرام" إن زوجة أولكسندر ناكونيتشني سمعت في وقت متأخر من مساء السبت صوت رصاص صادر من شقّتهما في كروبيفنيتسكي قبل اكتشاف جثة زوجها مصابة بطلق ناري في إحدى الغرف.

وأضافت النيابة أن الشرطة فتحت تحقيقاً للتوصّل إلى أسباب الوفاة، من دون إضافة أي تعليق بشأن الفرضيات التي يدرسها المحقّقون.

من جهته، أكد المسؤول المحلي المنتخب أندري لافروس على "تلغرام"، أن المسؤول قتل نفسه بإطلاق النار على رأسه.

ويدير ناكونيتشني المكتب المحلي لجهاز الأمن الأوكراني في منطقة كيروفوغراد منذ يناير 2021.

وأقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس وحدة أمن الدولة إيفان باكانوف في يوليو، متهماً إياه بعدم بذل جهود كافية لمحاربة الجواسيس والمتعاونين مع موسكو.

ثم أعلن زيلينسكي عن "إعادة النظر في الكادر الإداري" لجهاز الأمن الأوكراني، حيث تمّ فصل العديد من كبار المسؤولين في الأشهر الأخيرة.

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