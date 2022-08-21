الصين تطلق خطة لتسريع بناء نظام لحساب انبعاثات الكربون

المصدر: بكين - وام

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أصدرت الصين، خطة لتسريع بناء نظام لحساب انبعاثات الكربون، نصت على ضمان إجراء تقسيم واضح للمسؤوليات، وتنسيق سلس من بين جميع الهيئات ذات الصلة، وإقامة نظام موحد ومعياري للحساب بشكل أولي وذلك بحلول العام المقبل.

وجاء في الخطة - التي صدرت بشكل مشترك عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، والهيئة الوطنية للإحصاء، ووزارة الإيكولوجيا والبيئة - أن نظام الحساب وجودته الإحصائية سيتحسن بشكل أكبر بحلول العام 2025، بهدف توفير دعم شامل، وعلمي وموثوق به لمساعي الصين في الوصول إلى ذروة الكربون وحياد الكربون.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن الخطة حددت أيضاً تدابير مخصصة لتصنيف مصانع انبعاث الكربون، واستخدام تكنولوجيات متقدمة، واستكشاف المنهجيات.

وكانت الصين أعلنت أنها ستسعى للوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، وتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060.

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