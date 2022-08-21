تركيا: شحن أكثر من 656 ألف طن من الحبوب الأوكرانية خلال 20 يوماً

المصدر: أنقرة - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم السبت، شحن 656 ألفاً و349 طناً من الحبوب الأوكرانية منذ مطلع أغسطس الجاري بموجب اتفاق إسطنبول.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أكار خلال مرافقته الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في زيارة «مركز التنسيق المشترك» المعني بشؤون شحن الحبوب بموجب اتفاق إسطنبول، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وعقب لقائه ممثلي تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمقر «مركز التنسيق المشترك»، قال أكار: «إن النزاع الروسي الأوكراني، زاد من خطر حدوث أزمة طاقة وغذاء في العالم». وأضاف: «إن تلك الأزمة ولدت الحاجة لإنشاء ممر آمن في البحر لشحن أكثر من 25 مليون طن من الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية إلى البلدان المحتاجة بأسرع وقت ممكن».

وأوضح أن 51 سفينة شحن غادرت موانئ أوكرانيا منذ مطلع أغسطس، تحمل 656 ألفاً و349 طناً من الحبوب. وأعرب أكار عن ثقته بأن المركز الذي نجح في تنفيذ أنشطته حتى الآن ويعمل في وئام كبير، سيواصل أنشطته بنجاح كما هو مخطط له.

يأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الدفاع التركية، مغادرة سفينتين أخريين تنقلان شحنات حبوب ميناء تشورنومورسك الأوكراني، مما يرفع العدد الإجمالي للسفن التي غادرت موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، بموجب اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة، إلى 27.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز