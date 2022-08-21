غوتيريس للمشاركين في نقل القمح إلى أفريقيا: عملية إنسانية رائعة

المصدر: إسطنبول - وكالات

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم السبت أن الأمم المتحدة تعمل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتغلب على العقبات التي تحول دون وصول الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، مشيداً بعملية نقل الحبوب الأوكرانية إلى دول القرن الأفريقي.

وقال غوتيريس عبر حسابه على «تويتر»: «إنه تأثر بشدة لرؤية السفينة بريف كوماندر، التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، محملة بأطنان من القمح الأوكراني ومتجهة إلى الفئات الأكثر احتياجاً للإغاثة من الجوع في القرن الأفريقي»، كما حيّا أعلى مسؤول أممي، كل المشاركين فيما قال إنها «عملية إنسانية رائعة». وأبلغ مؤتمر صحفي في إسطنبول، أن تصدير الحبوب الأوكرانية والروسية أمر مهم وحيوي لأمن الغذاء بشكل عام وذلك لتهدئة أسواق السلع الأساسية وخفض الأسعار للمستهلكين، آملاً في استمرار شحن الحبوب الأوكرانية بانتظام، بحسب تعبيره. وقال إنه جارٍ بالفعل تصدير أكثر من 650 ألف طن متري من الحبوب والأغذية الأخرى بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة في تركيا الشهر الماضي لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت في فبراير الماضي.

وتابع من إسطنبول حيث زار مركز التنسيق الذي يشرف على الصادرات «الجزء الآخر من هذا الاتفاق الشامل هو وصول الأغذية والأسمدة الروسية، التي لا تخضع لعقوبات، دون عوائق إلى الأسواق العالمية». وأوضح أن الدول التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب أوضحت أن هذه العقوبات لا تنطبق على الأغذية والأسمدة، لكنه أضاف أنه يوجد مع ذلك «تأثير شديد» على الصادرات الروسية.

وقال غوتيريس الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار «هناك عدد معين من العقبات والصعوبات التي تحتاج إلى تذليلها فيما يتصل بالشحن... والتأمين... والتمويل».

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