حدث وتاريخ.. 21 أغسطس 2021 تعيين ملكي لإسماعيل يعقوب رئيساً للوزراء بماليزيا في أعقاب أزمة سياسية 1991 لاتفيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفييتي 1959 هاواي تنضم إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 51 2011 وصول المحتجين إلى وسط طرابلس بعد انسحاب كتائب القذافي صورة استطلاع الرأي فشل مجلس الأمن في اختيار مبعوث أممي لليبيا سيؤدي إلى: Poll تفاقم الأزمة Poll تنازلات داخلية متبادلة Poll Buttons عرض النتائج التاريخ: 21 أغسطس 2022 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App