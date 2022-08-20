نيجيريا تصفي العقل المدبر لهجمات على 3 دول أفريقية

المصدر: أبوجا ـ رويترز، واس

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أعلن الجيش النيجيري عن القضاء على أحد أهم قادة ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، أمينو دني. وأوضح في بيان أن عملية القضاء على دني، العقل المدبر لهجمات التنظيم الإرهابي في الكاميرون والنيجر وتشاد، جاء من خلال قصف جوي نفذه الجيش في محافظة بوسط البلاد خلال اجتماع لعناصر التنظيم في بلدة كوريب.

على صعيد آخر، قال الرئيس النيجيري محمد بخاري خلال اجتماع في أبوجا إنه قلق من السرقة التي تتم على نطاق واسع للنفط الخام والتي تؤثر على إيرادات البلاد بصورة ضخمة.

وأضاف أن بلاده لم تتمكن من الوفاء ببعض التزاماتها المالية لمواطنيها بسبب سرقة النفط، موجهاً حديثه لموظفين في الحكومة يطالبون برفع الأجور بسبب زيادة التضخم لنسبة تفوق 10 ٪. وأضاف: «بشأن طلبكم مراجعة الرواتب، أود أن أحضكم على تقدير ما تواجهه الحكومة حالياً من شح في الإيرادات والتي تسبب فيها بالأساس أنشطة من مواطنين معدومي الضمير يقومون بسرقة نفطنا الخام».

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