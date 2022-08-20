بايدن يستضيف قمة مناهِضة للتطرّف السياسي في أمريكا

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

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يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن في سبتمبر مؤتمراً يهدف لمكافحة التطرف السياسي والعنف العرقي في بلاده.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيار في بيان إن الرئاسة الأمريكية ستعقد قمة «نقف متّحدين في 15 سبتمبر من أجل الرد على الآثار المدمّرة للعنف بدافع الكراهية على ديمقراطيتنا وسلامتنا العامة».

وأضافت إن السلطة التنفيذية الأمريكية تعتزم، بالإضافة إلى إبراز عملها، اغتنام هذه الفرصة «لتسليط الضوء على رؤية مشتركة لأمريكا أكثر وحدة».

وأشارت جان - بيار إلى أنه في وجه المجازر التي ارتكبت أخيراً بالأسلحة النارية والتي استهدفت السود والمتحدرين من أصول لاتينية وآسيوية، يبقى الأمريكيون متحدين إلى حد كبير في معارضتهم لهذا العنف.

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